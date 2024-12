I tortellini della nonna non mancano mai

Chef Elis Marchetti sarà nella sua Villa Amalia a Falconara per il pranzo del 25 dicembre e proporrà un menù che guarda alla tradizione, un viaggio nei sapori autentici delle Marche dove ogni portata racconta una storia. I piatti proposti? Oliva all’ascolana su mousse di fossa, ciauscolo IGP e paccasassi del Conero, bresaola di girello con misticanza e nocciole, prosciutto di San Ginesio al coltello, chips di verdure e maionese alla salvia per gli antipasti. Tra i primi troviamo tortellini della nonna in brodo di cappone e gnocchi di patate di Colfiorito al ragù della Marca mentre i secondi saranno il gran bollito di vitellone con salsa verde e verdurine al vapore e la guancia al rosso Conero con castagne al rosmarino e tortino di patate gratinato. Si chiude con la zuppa inglese e i dolci del Natale.