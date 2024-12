Il brindisi con Natalie Imbruglia. Tutte le info per la notte più lunga

C’è un’Ancona pronta a brindare all’ombra della Mater Amabilis del Trubbiani. In migliaia, stasera, affolleranno piazza Pertini per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. Un "Capodanno internazionale", espressione più volte ripetuta dall’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio, e che prenderà il via ufficialmente dalle 22. L’opening di Corrado Cori fungerà da antipasto al clou della notte di festeggiamenti in salsa anconetana, quando riflettori e telefonini saranno puntati sul palco per l’atteso concerto della popstar Natalie Imbruglia. L’artista di fama mondiale, atterrata ieri in Italia, è attesa per le 23 nella Dorica e farà scatenare il pubblico interpretando i suoi più grandi successi, da Shiver a Torn, in un viaggio generazionale nella musica. Sembra sarà lei stessa, attorniata dalle autorità con in testa il sindaco Daniele Silvetti, a traghettare l’euforica piazza dei rinoceronti verso la mezzanotte. A quel punto scatterà il dj-set di Cristian Marchi, producer tra i più richiesti nelle discoteche italiane e europee, che farà ballare i presenti con le sue hit più iconiche.

Mentre fervono gli ultimi preparativi, ieri è stata allestita "l’arena" che accoglierà il concertone. Ma sono state annunciate anche delle significative novità. Prima fra tutte, una utile a consentire di mangiare in centro a chi non è riuscito a riservare un tavolo nei ristoranti della città (quasi tutti sold out come gli alberghi): in via Castelfidardo, tra Corso Garibaldi e piazza Stamira, saranno allestite tre postazioni di street food per la somministrazione di cibo e bevande durante l’evento. E non solo: anche la pista di pattinaggio, in piazza, rimarrà aperta. Tra gli aspetti più importanti, quello dell’inclusività, affinché il Veglione di San Silvestro sia goduto appieno da tutti: per garantire l’accesso alle persone con disabilità e in carrozzina, infatti, è stata predisposta una pedana in piazza, il cui accesso avrà luogo da via San Martino.

Attenzione, tuttavia, alla viabilità, che per l’occasione sarà modificata in tutto il perimetro della piazza, ma non solo. Il comandante della Polizia locale Marco Ivano Caglioti, infatti, ha firmato un’ordinanza ad hoc in cui vengono istituiti divieti e chiusure nei luoghi di snodo della manifestazione. Motivi per i quali, fondamentale ribadirlo, sarà fortemente consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici, dei parcheggi scambiatori e delle navette gratuite appositamente organizzate per l’evento. Il parcheggio degli Archi sarà gratuito e sarà servito a partire dalle 18, con frequenza ogni venti minuti, per il centro e ritorno. Aperti a tariffa ordinaria anche i parcheggi Cialdini, Traiano e Umberto I (con la possibilità di uscire ad ogni orario con la cassa automatica).Per chi proviene da sud sarà possibile lasciare l’auto ai parcheggi dello stadio Del Conero, Tavernelle o via Ranieri e prendere il bus navetta gratuito che toccherà queste aree di sosta.

Da ultimo, non per importanza, il parcheggio Stamira: fino alle 16 l’ingresso al parcheggio sarà libero. Dalle 16 alle 19.30 la Polizia locale identificherà coloro che accederanno. Ma come anticipato dal Carlino, l’uscita dal parcheggio sarà sempre consentita con l’obbligo di svolta a desta in direzione via Marsala, Corso Stamira o diritti in direzione via Palestro e via Leopardi.

Al PalaRossini, invece, l’ospite più atteso è Frankie Hi-NRG MC, pioniere del rap italiano, che porterà sul palco la sua energia unica con un dj set esclusivo e i suoi brani iconici. Poi, spazio alla musica dance con grandi dj.