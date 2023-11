Il bypass dell’Abbadia rimandato al 2024

Il bypass dell’Abbadia di Osimo è "ostaggio" dell’approvazione del Puc, che arriverà nel prossimo anno. Si potrà realizzare solo con l’ultimo ok del Consiglio per il Piano urbano comunale, nel 2024. Ciò ha suscitato le proteste dei residenti, che attendono da tempo la bretella. "Il Consiglio ha approvato due osservazioni al Puc, motivo per cui si deve attendere per la realizzazione del bypass – dice il sindaco Simone Pugnaloni –. L’amministrazione vuole fortemente questo investimento e aveva già detto che si sarebbe dovuta attendere l’approvazione del Puc. Il tracciato è cambiato dopo l’accordo con i proprietari delle aree, che per superare il contenzioso con la Provincia hanno concordato con i nostri uffici la permanenza di aree edificabili consentite dagli enti sovraordinati e la loro disponibilità a contribuire a compartecipare alla realizzazione della strada".