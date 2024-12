Il cartellone della Confcommercio con le proposte dedicate ai bimbi

Confcommercio, assieme ai commercianti del centro storico, ha messo in piedi un cartellone natalizio che anche questo fine settimana propone diversi eventi in centro a Osimo. Oggi alle 17.30 la città ospita il Fano Gospel Choir, un coro in attivo da trent’anni costituito da quaranta coristi uniti dalla stessa passione che si sono esibiti in tante le città e teatri, da piazza Duomo di Milano al teatro "Giovanni da Udine" di Udine. Il coro è diretto da Caterina Di Placido e accompagnato da tre musicisti professionisti: Giovanni Golaschi al basso, Manuel Casisa alle tastiere e Mattia Leoni alla batteria. Domani alle 17.30 la stessa piazza Boccolino si trasformerà nel palcoscenico ideale per il "Family show", un evento per adulti e bambini: i protagonisti della serata sarà Matteo Fraziano, il vincitore di "Tu si que vales 2024", che presenterà un affascinante e originale spettacolo di ombre cinesi, e Nicola Pesaresi, il ventriloquo della tv. Per concludere la programmazione lunedì 6 gennaio la Befana giungerà al gazebo del Villaggio di Natale assieme alla sua aiutante, pronta per intrattenere con un workshop tutti i bambini dai tre anni in su, con tante dolci sorprese. L’intera programmazione natalizia è stata resa possibile grazie alla sinergia e all’impegno dei commercianti del centro che hanno lavorato con dedizione per creare un’atmosfera festosa e accogliente. Fondamentale è stato il supporto di Confcommercio.