Il centrodestra apre ad Antonelli

Il candidato a sindaco Sandro Antonelli è uscito dalle Liste civiche osimane del quale fa parte da due decenni ricoprendo incarichi di primo piano.

La divisione all’interno del movimento civico è quindi ufficiale.

Le prime uscite erano cominciate la scorsa settimana con l’addio alla scena dei due giovani coordinatori Giulia Dionisi e Francesco Sallustio, poi con l’ex assessore Damiano Pirani. Per Antonelli, si profila una candidatura con una nuova lista civica e con un eventuale appoggio del centrodestra che potrebbe così usare i simboli nazionali. Appoggio che non è stato ufficializzato comunque, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli prende tempo per riunirsi ancora con il gruppo.

Pe le Liste civiche potrebbero far scendere in campo Monica Bordoni, seconda alle primarie (terza Gilberta Giacchetti) ma i rumors dicono che sarebbe pronto Dino Latini.

Se ci sarà alleanza tra Antonelli e il centrodestra, si profilerebbe uno scenario quantomeno insolito, perché in contrasto con la politica regionale che invece vede il centrodestra al governo con Latini (Udc in Regione, ndr). Monica Santoni afferma: "Come commissario di Forza Italia Osimo, in merito alle ultime dichiarazioni dell’ingegner Antonelli, non posso che apprezzare il suo invito al confronto".

Prosegue inoltre: "La speranza è di riuscire a creare un fronte alternativo all’attuale amministrazione di sinistra. Il nostro partito ha sempre guardato con interesse il civismo quale espressione delle reali necessità delle comunità locali. Auspico quanto prima di poter avere un incontro per valutare se ci sono le condizioni per iniziare a lavorare insieme per il bene della nostra città".

Dalla Lega, trapela interesse a un eventuale allargamento della coalizione, proprio come Forza Italia.

Antonelli ha ribadito: "Nell’anno che è trascorso dal primo aprile 2023 ad oggi, anziché essere sostenuto, molte volte sono stato attaccato e isolato all’interno del movimento".

E ancora: "Troppo spesso all’interno delle Civiche i toni si sono alzati e a questo punto è impossibile recuperare quel clima sereno necessario per affrontare con impegno e determinazione la prossima importante sfida elettorale. Per tali motivi e per il bene comune del movimento, in cui ho sempre creduto, con grande rammarico e dispiacere, ho maturato la decisione di proseguire un mio percorso personale in continuità con l’attività fino ad ora svolta nell’ambito del civismo".

Silenzio da parte delle Liste civiche: ieri pomeriggio solo un comunicato congiunto di Bordoni e Giacchetti con l’invito rivolto agli agricoltori in difficoltà a un confronto lunedì sera, nello loro sede.

Dall’altra parte, la candidata del centrosinistra, Michela Glorio, che gode dell’appoggio del Movimento cinque stelle (M5S), continua a lavorare con le sue liste ai tavoli di confronto.

Non si è ancora palesata la posizione di Achille Ginnetti di Progetto Osimo futura né dell’attuale vicesindaco democrat, Paola Andreoni.

Potrebbero infatti esserci sorprese ulteriori nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Silvia Santini