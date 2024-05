Il Comitato:: "Ospedale, lunghi tempi di attesa"

Il Comitato a Difesa dell’Ospedale di Senigallia: "Tempi di attesa non ridotti". "L’Assessore Saltamartini ammettendo di aver reso pubblico il numero di telefono e di ricevere ogni giorno centinaia di telefonate di cittadini che apprezzano l’Ospedale di Torrette conferma di conoscere solo una la parte del problema, quella positiva – scrive il Comitato in un comunicato -. La parte negativa è invece quella delle centinaia di segnalazioni che ci arrivano da parte di cittadini che non sanno come prenotarsi per la chiusura delle agende, a volte anche per tutto l’anno e in tutte le Marche. Solo a pagamento si trova posto. Il primo errore è stato quello di avere fatto un nuovo piano sanitario senza cambiare i direttori, visto che ha trovato tutte l’ex Aree Vaste con un debito altissimo. Il secondo, più clamoroso, è stato quello di non aver ascoltato le proposte del Comitato cittadino che invece dava suggerimenti e chiedeva decisioni diverse". Una situazione fallimentare per il Comitato: " E la conseguenza del fallimento organizzativo si è presto palesata. La dr.ssa Storti, nominata commissario a Senigallia per circa 1 anno e poi assegnata a Pesaro con grandi aspettative dopo otto mesi ha rassegnato le dimissioni". Intanto è partito il nuovo sistema per le prenotazioni che possono essere effettuate anche in farmacia.