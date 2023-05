Il Conero scenografia del film di Pauri

Il fascino della Riviera del Conero colpisce ancora. Ed è pronto a farsi ammirare anche sul grande schermo. Questo almeno è l’auspicio di Fabrizio Saracinelli della Guasco di Ancona, che produrrà il film ‘La spiaggia dei gabbiani’, e che sarà diretto dal giovane regista dorico Claudio Pauri.

Una commedia corale e generazionale, che avrà come sfondo luoghi come quello del titolo, Sirolo, Numana e il porto turistico di Marina Dorica.

Tutto nasce da un bando della Regione, e vede all’opera proprio la Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura che si occupa della collaborazione, anche economica, per far girare pellicole nella regione.

"Il film, cui collaborano tante realtà locali, racconta il nostro territorio – spiega Saracinelli –. La troupe è quasi interamente marchigiana e il cast molto interessante. Per la distribuzione c’è un pre accordo con Minerva".

Il più entusiasta è Pauri: "Girerò dove sono cresciuto, dove ho costruito il mio immaginario. Sarà un film con molto ‘materiale umano’, molto recitato, senza troppi effetti visivi. Racconta l’incontro di un gruppo di giovani che si rivedono dopo dieci anni dalla maturità. Un’età in cui non si è più adolescenti, ma in cui forse non ci si sente ancora adulti. Temi come la paura e l’incertezza del futuro sono affrontati in modo leggero, ironico, divertente".

Il cast, con Stefania Casini protagonista, è formato da Giulia Sara Salemi, Giorgia Fiori, Veronica Baleani, Marco Brandizi, Daniele Vagnozzi, Alessandra Penna e Giulia Eugeni. Giovani sono anche Giulia Mello Ceresa, assistente alla regia, e il senigalliese Giacomo Treviglio, direttore di produzione.

La prima città a vederli all’opera sarà Ancona, scelta per l’anteprima nazionale. Come andrà? Sul fronte istituzionale c’è ottimismo.

L’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi osserva che ‘il film farà vedere uno dei luoghi più belli delle Marche. Il cinema e l’audiovisivo sono un grande motore di sviluppo’.

Per il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini ‘la commedia già dalla lettura del soggetto si presenta come una proposta davvero accattivante’.

Francesco Gesualdi, responsabile della Marche Film Commission, loda la Guasco come ‘una delle nostre eccellenze’ e sottolinea che ‘l’obiettivo è prendere per mano le nostre strutture produttive e farle crescere’.

Raimondo Montesi