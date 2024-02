Il Fabriano Cerreto all’esame della Biagio Nazzaro

La capolista Fabriano Cerreto all’esame Biagio Nazzaro. Si giocherà domani a Chiaravalle la partita sicuramente più interessante della settima di ritorno nel girone A di Promozione. In attesa oggi il Moie Vallesina punta a salire in vetta da solo almeno per un giorno. Quasi un testa coda al Pierucci visto che scende il Vismara, ultimo in classifica. I Portuali (1 punto nelle ultime tre uscite) a Osimo Stazione troveranno un avversario motivato dal cambio di allenatore, con l’esperto Busilacchi che a inizio settimana ha preso il posto di Michettoni.

Sul campo del S.Orso salirà un Barbara Monserra che vorrà riscattare la sconfitta contro il Marina. Chissà se oggi sarà la giornata giusta per la Castelfrettese per ritrovare quella vittoria che manca in casa biancorossa da ben dodici giornate? Al Fioretti arriverà il Villa San Martino invischiato anch’esso in zona playout.

Domani il Marina di scena a Gabicce Mare con la speranza di entrare in zona playoff. Nel girone B la Vigor Castelfidardo in cerca del riscatto in tutti i sensi visto che la formazione di Manisera oltre a essere reduce dalla sconfitta di Treia contro l’Elpidiense Cascinare ha patito l’ultima sconfitta esterna, un girone fa. Intanto mercoledì (21 febbraio, ore 15) si recupererà la seconda giornata di andata con il match tra Barbara Monserra e Fabriano Cerreto. Promozione, settima giornata di ritorno (ore 15).

Girone A. Oggi: Castelfrettese-Villa S. Martino, Moie Vallesina-Vismara, Osimo Stazione-Portuali, S. Orso-Barbara Monserra. Domani: Biagio Nazzaro-Fabriano Cerreto, Gabicce Gradara-Marina, Pergolese-Fermignanese, Valfoglia-Mondolfo Marotta. Classifica: Fabriano Cerreto 41; Moie Vallesina 39; Portuali e S. Orso 37; Biagio Nazzaro e Fermignanese 32; Marina 31; Valfoglia 29; Pergolese 28; Barbara Monserra 27; Gabicce Gradara 23; Villa S. Martino 22; Osimo Stazione 20; Castelfrettese e Mondolfo Marotta 17; Vismara 15.

Girone B. Oggi: Trodica-Aurora Treia (ore 14:30), Appignanese-Atletico Centobuchi, Porto S. Elpidio-Matelica, Corridonia-Palmense, Cluentina-Casette Verdini, Rapagnano-Potenza Picena, Sangiorgese-Monticelli, Vigor Castelfidardo-Elpidiense Cascinare. Classifica: Matelica 47; Vigor Castelfidardo 42; Atletico Centobuchi 37; Trodica 34; Corridonia 30; Monticelli e Cluentina 29; Casette Verdini 28; Porto S. Elpidio 27; Elpidiense Cascinare 26; Sangiorgese e Palmense 25; Aurora Treia 22; Appignanese 18; Potenza Picena e Rapagnano 16.