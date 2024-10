Il Fabriano Cerreto ferma l’Osimana e la raggiunge in classifica

Sette punti nelle ultime tre partite. Il Fabriano Cerreto non sbaglia più niente e si prende anche il derby casalingo contro l’Osimana, con un gol per tempo. "Un grande risultato". Attacca così il mister dei cartai Riccardo Caporali raccontando di "una vittoria meritata, contro una grande avversaria a cui faccio davvero i complimenti. Tre punti che ci permettono di dare continuità e prestigio al nostro lavoro". Un Fabriano Cerreto che gioca bene nel primo tempo, poi nella ripresa subisce la forza dell’Osimana che trova il pari, ma nel momento forse migliore dei ‘senzatesta’ realizza il rigore che decide la sfida agganciando a centro classifica quota 7 punti proprio l’Osimana. "Nel primo tempo abbiamo impresso un grande ritmo - continua Caporali -. Nella ripresa nei primi 25’ meglio l’Osimana anche per la grande fisicità e forza d’urto del reparto offensivo che ci ha messo alle corde. Ma nell’ultimo quarto d’ora siamo riusciti a guadagnare campo e abbiamo colpito".

Per l’Osimana note positive nella ripresa, soprattutto con l’ingresso di Mafei (con un gran tiro ha scheggiato la traversa), il migliore dei giallorossi in questo inizio stagione, ma evidentemente non basta ancora all’ex Portorecanati per ottenere una maglia da titolare in campionato. Per il resto un centrocampo sofferente e un gioco basato troppo sui soliti lanci lunghi. Non basta il rigore segnato da Alessandroni. "Uscire con zero punti fa molto male – afferma mister Labriola –. Quel gol subito non deve accadere visto che dobbiamo tenere alta l’attenzione ed approcciare bene. Recuperare poi lo svantaggio non è mai facile". Un altro punto per i Portuali (12esimi con 6 punti), stavolta in un campo insidioso come quello di Montefano. "Penso che il risultato del campo sia quello più giusto - dice mister Ceccarelli -. Sei punti in cinque partite? Da quel punto di vista lì siamo contenti. Sapevamo che il salto dalla Promozione sarebbe stato importante".