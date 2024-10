Il Fanesi prende forma. Le fondamenta sono fatte

Importanti passi avanti per la costruzione del nuovo Fanesi. Sono stati completati, infatti, i lavori per le fondamenta dell’edificio che sorgerà al posto di quella che, per i falconaresi, è considerata la più grande incompiuta della città. Nei giorni scorsi gli operai della ditta Francucci di Treia, che si è aggiudicata l’appalto per realizzare l’immobile affacciato su piazza Mazzini, ha completato una parte importante degli interventi. A stretto giro, invece, verrà realizzata la struttura in acciaio, ossia lo scheletro interno che sarà completato entro l’anno. Il progetto dovrebbe vedere la luce per la fine del 2025. "Per realizzare le fondazioni è stato possibile utilizzare le strutture già esistenti, visto che è stata scelta come soluzione progettuale quella della intelaiatura in acciaio, più leggera di quella in cemento armato – ricorda il Comune in una nota –. È stata approvata una variante progettuale che prevede l’impiego di travi e pilastri in acciaio, un’ossatura di maggior pregio e molto più sicura del cemento armato, la cui costruzione ridurrà al minimo i disagi per i residenti e per tutti i frequentatori del centro. L’area dei lavori sarà molto più pulita e ordinata: una volta realizzate le fondazioni, saranno fatti arrivare travi e pilastri in acciaio che saranno posizionati e fissati immediatamente, senza bisogno di realizzare le strutture sul posto con un via vai di betoniere e la dispersione di polveri. La proposta è stata avanzata dalla ditta d’appalto, a parità di condizioni rispetto al cemento armato".

Sono rimasti invece invariati l’aspetto esteriore e la suddivisione degli spazi interni, oltre alla destinazione. L’immobile accoglierà il Comando di Polizia locale, gli uffici dell’Anagrafe, una ludoteca per i più piccoli, un circolo ricreativo per gli anziani e spazi per il cooworking. "Con il nuovo Fanesi sarà possibile realizzare un grande polo votato alla socialità affacciato sulla centralissima piazza Mazzini – commenta il sindaco Stefania Signorini –. Sarà un polo attrattivo per tutto il centro, perché oltre ai servizi pubblici ospiterà locali destinati a tutte le età, dai bambini ai giovani, fino agli anziani. Questo potrà portare un maggior numero di persone nella zona commerciale, con benefici anche per le attività economiche di Falconara". Il progetto ‘Miriqualifico’, finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per oltre 5 milioni di euro, prevede il mantenimento della facciata storica di inizio Novecento, mentre lo spazio sarà riorganizzato per adeguarsi alle nuove funzioni