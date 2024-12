Il fosso Sant’Angelo verso lo sbocco a mare

Stasera alle 18 all’auditorium San Rocco, è in programma un incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione Comunale di Senigallia relativo ai lavori che sono stati messi in programma sul Fosso Sant’Angelo. "Come noto, con l’ultima variazione di bilancio del 30 novembre scorso, il Comune di Senigallia ha deliberato anche l’intervento di sistemazione del Fosso S.Angelo, per un costo di 600mila euro – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia - l’intervento avrà come primo obbiettivo quello di aprire lo sbocco a mare del Fosso Sant’Angelo, al momento ostruito da strutture in cemento realizzate dopo l’alluvione del 2014, che ostacolano il regolare deflusso delle acque". Anche durante l’ultima allerta meteo che ha causato allagamenti in città, le zone circostanti al fosso Sant’Angelo hanno subito importanti allagamenti con tanto di disagi ai residenti. "Nel corso dell’incontro verranno mostrate le foto dell’attuale situazione del tratto finale del fosso e verrà illustrato lo studio di fattibilità tecnico economica del nuovo progetto, da parte dell’ing. Marco Paoloni che lo ha elaborato" conclude Olivetti. Il fosso Sant’Angelo non è l’unico per cui sono stanziati fondi, c’è anche il fosso del Trocco che necessita di un intervento per evitare allagamenti, che, come per le zone circostanti al fosso Sant’Angelo si verificano durante piogge intense.