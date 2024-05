Il Giappone visto con lo Studio Ghibli

L’associazione culturale giapponese DEAI sta per inaugurare una rassegna cinematografica unica nel suo genere, dedicata ai capolavori dello Studio Ghibli. Il titolo è ‘Oltre lo Schermo: un viaggio alla scoperta del Giappone con Studio Ghibli’. L’iniziativa, che ha il patrocinio della Fondazione Italia Giappone, offre un’opportunità senza pari per esplorare la magia delle pellicole nipponiche. Il primo incontro è in programma venerdì (ore 20.15) presso il cinema Multiplex Giometti di Senigallia, Sarà un momento di apertura straordinario. Megumi Akanuma, presidente nazionale dell’Associazione DEAI, insieme a Paolo Linetti, direttore del Museo d’Arte Orientale di Coccaglio, e Mariano Cefarelli, responsabile regione Marche dell’Associazione DEAI, illustreranno la rassegna e le sue prospettive. L’incontro sarà arricchito dalla partecipazione di Enzo D’Alò, rinomato regista di indimenticabili capolavori come ‘La gabbianella e il gatto’, che condividerà una prospettiva unica sull’arte e il mondo dell’animazione.

La serata proseguirà con la proiezione del film ‘Il mio vicino Totoro’, uno dei capolavori indiscussi dello Studio Ghibli, che promette un’esperienza cinematografica coinvolgente per tutte le età.

Lo Studio Ghibli è stato fondato nel 1985 a Tokyo da Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma. I film a loro realizzati sono tra i più visti nella storia del Giappone, e sono stati acclamati sia dalla critica giapponese sia da quella occidentale, al punto che il critico Roger Ebert ha classificato ‘Il mio vicino Totoro’ e ‘Kiki - Consegne a domicilio’ tra i più bei film per bambini mai fatti, e Janet Maslin del New York Times ha definito ‘Princess Mononoke’ una pietra miliare del cinema d’animazione.

Nel 2003 Hayao Miyazaki ha vinto l’Oscar per il miglior film d’animazione con ‘La città incantata’, diventando così il primo (e finora l’unico) regista di anime a ricevere tale riconoscimento. Nel 2006 e nel 2014 vennero candidati agli Oscar come miglior film d’animazione due film dello Studio Ghibli diretti da Hayao Miyazaki, ‘Il castello errante di Howl’, e ‘Si alza il vento’. Non vinsero, ma il primo venne presentato in concorso alla 61esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, vincendo il Premio Osella per il migliore contributo tecnico. Nel 2005, sempre a Venezia, Miyazaki è stato premiato con il Leone d’oro alla carriera.