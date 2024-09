Il grande abbraccio di Chiaravalle alla sua Sofia Raffaeli

Acqua e sapone, niente medaglia olimpica al collo, la campionessa Sofia Raffaeli ha ricevuto giovedì sera l’abbraccio della sua Chiaravalle.

Non è bastata piazza Risorgimento a contenere tutti i concittadini della piccola grande ginnasta medaglia di bronzo alle ultime olimpiadi di Parigi. Sofia non si monta la testa, resta timida, dolce e modesta come in passato ma sogna in grande. Parla di quel sogno partito da Chiaravalle approdato a Fabriano, dove si allena ore e ore in palestra, fino all’emozione provata nella capitale francese.

E ora guarda al futuro esattamente a Los Angeles dove si terranno le olimpiadi tra quattro anni confrontandosi con le altre atlete fortissime e sogna magari un oro olimpico anche se non lo dice.

"Tutto è iniziato qui a Chiaravalle – ha spiegato alla folta platea - con la ginnastica artistica, poi sono stata conquistata dalla ritmica. Mi piace fare ginnastica anche nel tempo libero, all’aria aperta e mi piace anche trasmettere alle piccole atlete le passioni per la ritmica. Mi alleno per molte ore al giorno e presto partirò con la mia squadra di Fabriano (il 24 settembre, ndr) per Tokyo dove si terrà un campionato mondiale per società. So che alle Olimpiadi di Los Angeles tra quattro anni farò molto meglio" ha concluso, spiegando come il bronzo di Parigi per lei sia stato un grande successo soprattutto personale.

Sofia non ama lì riflettori eppure giovedì l’intera città era lì per lei, proprio come nei giorni scorsi era avvenuto a Fabriano. Un grande e sincero abbraccio collettivo alla giovane ginnasta pluripremiata e bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, prima italiana a ottenere una medaglia olimpica nella ginnastica ritmica a livello individuale. Un risultato straordinario.

Accanto a lei il sindaco Cristina Amicucci che le ha portato i complimenti sinceri da parte dei suoi concittadini: "Chiaravalle è la città di Sofia – commenta il sindaco Amicucci -. Qui lei ha la sua famiglia i suoi genitori, i nonni e il fratello, ma ha anche a un’altra grande famiglia che le è sempre vicina in qualsiasi parte del mondo essa si trovi. Ed è appunto tutta la città e tutti i nostri cittadini".

Dopo il video con le eleganti esibizioni di Parigi e di altre precedenti competizioni l’assessore allo Sport Eleonora Chiappa con un importante passato nel Volley ha evidenziato i valori dello sport da trasmettere ai giovani e ha omaggiato la formica atomica che però come svelato da lei stessa non ama molto essere chiamata così, con una farfalla artistica, realizzata da Lello Pieralisi dell’associazione modellistica Chiaravallese.

"Vola sofia, verso nuovi traguardi" gli grida la sua città con un immenso affetto.

Sara Ferreri