The Begin Volley Ancona: pausa strategica prima della sfida decisiva contro Brugherio

Ultima giornata di andata di playout e The Begin Ancona alla finestra a osservare il proprio turno di riposo. E’ una classifica che riserva sorprese ogni weekend. "Finalmente il vero carattere della The Begin Volley Ancona, finalmente abbiamo mostrato quello che valiamo". Matteo Albanesi palleggiatore dorico è molto soddisfatto della prestazioni di Napoli: "A livello di atteggiamento è stata la nostra miglior partita di tutta la stagione; sapevamo che Napoli era un campo ostico dove avremmo trovato anche un pubblico molto caldo, ma non ci siamo lasciati intimorire dalla situazione ambientale. Nonostante i nostri soliti blackout, questa volta non ci siamo scoraggiati e abbiamo sempre ripreso in mano le redini del gioco. Sono due punti importantissimi, quelli conquistati, che ci piazzano al secondo posto in classifica e ci permettono di affrontare con più serenità questa settimana di pausa. L’importante adesso è non abbassare la guardia e pensare già alla prossima partita contro Brugherio, una squadra giovane che è partita molto forte in questa fase playout e che in casa esprime sempre al meglio il proprio gioco".

Nell’ultima giornata del girone di andata la The Begin osserverà il proprio turno di riposo mentre si disputeranno le gare tra TecBus Castellana Grotte e Diavoli Rosa Brugherio, e tra Energy Time Campobasso e Gaia Energy Napoli, tutte in campo domani. La The Begin tornerà invece in campo per la prima di ritorno a Brugherio, in Brianza, la domenica di Pasqua, quando affronterà i Diavoli Rosa a domicilio alle ore 18. Un girone di ritorno che sarà determinante per indirizzare il cammino della squadra di Della Lunga verso la salvezza.

g. p.