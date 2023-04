Il miglior liquore di visciola al mondo Ballarini Vini dal Conero a Lione

Dal Parco del Conero a Lione, la terza città della Francia. E’ il viaggio che Ballarini Vini ha compiuto, tornandosene a casa con un doppio prestigioso riconoscimento. Si tratta della Medaglia d’oro e del Trofeo che il suo liquore di visciola si è aggiudicato al ‘Concours International de Lyon 2023’, dove è stato definito nientemeno che ‘Migliore liquore del mondo’’. Le Marche, ‘bellezza infinita’ anche nel mondo dell’enogastronomia, trionfa dunque con un proprio prodotto d’eccellenza. Il liquore di visciola Ballarini ha conquistato totalmente la giuria di degustazione in terra francese ‘con il suo bellissimo vestito brillante e il naso profumato. Un nettare che ‘in bocca, svela aromi potenti e golosi della ciliegia selvatica’. Giudizi preziosi, anche perché Lione è nota per essere la capitale della gastronomia francese. Basti dire che l’edizione 2023 del suo ‘Concours International’ ha valutato ben 10.275 campioni, tra vino, birra e liquori provenienti da 48 paesi, alla presenza di circa 1.200 degustatori internazionali. Ma non c’è solo la visciola Ballarini ad aver conquistato i degustatori. Anche il vino Conero Docg Riserva Stalagma 2019 dell’azienda anconetana si è aggiudica la Medaglia d’oro, con un punteggio di 93100 su 6.256 campioni in degustazione. Risultati ancor più sorprendenti se si pensa che l’Azienda agricola Ballarini Leonardo è una realtà a conduzione familiare, nella frazione di Varano. Le caratteristiche del territorio, legate alla passione e professionalità del figlio agronomo ed enologo, hanno fornito la combinazione perfetta per la produzione di vini di alta qualità rendendo possibile l’arrivo dei primi riconoscimenti sui principali vini: Conero Docg Riserva, Rosso Conero Doc ed Esino Bianco Doc. Un’immancabile protagonista nei frutteti della Ballarini sono proprio le piante di visciole (Prunus Cerasus). Da questa piccola e aspra ciliegia selvatica, Ballarini ottiene prodotti a base di visciola come confetture, nettare e liquori, esaltandone le qualità nutrizionali. Per informazioni, visite e degustazioni (previa prenotazione): 0718046036 e [email protected]