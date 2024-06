Il ministro Bernini ad Ancona: "La salute viene di prima di tutto. Abbattere le liste d’attesa"

"L’abbattimento delle liste d’attesa è una priorità, la salute è la priorità. Se si ferma la salute si ferma tutto". Così la Ministra dell’Università Anna Maria Bernini a margine dell’incontro di ieri nel polo ospedaliero-universitario di Torrette dove ha incontrato i vertici aziendali, a partire dal Dg Armando Gozzini, il sottosegretario alla sanità della Regione Aldo Salvi e i capo dipartimento dell’ospedale regionale: "Sanità, ricerca e università devono lavorare insieme per raggiungere i migliori risultati _ ha detto la Bernini, ieri nelle Marche per un lungo tour elettorale che, dopo Ancona, l’ha portata a Macerata e Ascoli _. Abbiamo il dovere di far sì che il sistema sanitario nazionale, per quanto di nostra competenza ossia formazione e alta specializzazione, formi bravi medici. L’Italia è il Paese della grande scienza che tanto ha creato nella storia". L’esponente nazionale di Forza Italia ha risposto anche alla domanda sul caso dell’università di Palermo che ha deciso di interrompere i rapporti con i ricercatori e le università israeliane: "Una scelta che rientra nell’autonomia universitaria, anche se la considero una scelta sbagliata, soprattutto in un momento in cui si sta intensificando il processo politico-diplomatico di pace, di ricerca della pace. Le università non si schierano, non entrano in guerra, sono costruttori di ponti, creatori di pace, sono delle grandi fabbriche di diplomazia scientifica". Dopo il summit con la sanità e la ricerca marchigiana, il ministro Bernini ha incontrato i vertici locali di Forza Italia nella suggestiva cornice del Passetto. Un luogo a lei ormai noto visto che poco più di un anno fa aveva partecipato alla campagna elettorale dell’allora candidato sindaco di centrodestra, Daniele Silvetti, che poi si aggiudicò la vittoria. Allora l’incontro si svolse al ristorante Passetto, ieri è stata scelta la terrazza dell’Ascensore: "Oggi mi sento una persona di parte _ ha detto Silvetti, al tavolo assieme a Francesco Battistoni, coordinatore regionale del partito fondato da Silvio Berlusconi _. Sono orgogliosamente parte di Forza Italia, faccio parte della segreteria politica nazionale su volontà del segretario Tajani. A voi chiedo il sostegno alla viglia di questa importante tornata elettorale, noi parte di una forza europeista e federatrice che ha aperto a nuovi mondi, come il civismo, gli stessi che ci hanno portato alla vittoria alle comunali di un anno fa".