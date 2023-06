Il murale degli studenti della Caio Giulio Cesare

L’Istituto comprensivo “Caio Giulio Cesare” di Osimo, su proposta di Soroptimist International, organizzazione mondiale di donne impegnate in attività professionali, nel condividere gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, ha promosso il progetto, volto all’attuazione del murale. Gli alunni e le alunne dei laboratori pomeridiani di Atelier Artistico – a.s. 202223, rielaborando immagini riprese da una street artist, Camilla Falsini, hanno progettato una “Città ideale per tutti” per dimostrare come sia concretamente possibile la coesistenza fra inclusione, sicurezza e sostenibilità.