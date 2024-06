"Il nostro show variegato". Ecco la musica dei Tropea

Da X Factor ad Ancona, i Tropea sul palco di piazza del Plebiscito. I quattro componenti della band milanese saliranno oggi alle ore 21,30 sul palco. Pietro Lupo Selvini (voce), Lorenzo Pisoni (basso), Domenico Finizio (chitarra e voce) e Claudio Damiano (batteria) porteranno ad Ancona le sonorità che da sempre li contraddistinguono. Uno show curato in ogni minimo dettaglio e "ricco di sorprese", assicura Claudio Damiano. Nati nel 2017 a Milano, è stato proprio Damiano a fare uscire la band dalla sala prove in cui si rintanava per registrare e fare musica ricercata. Il batterista ha portato il gruppo alla ribalta nazionale. Gruppo che è reduce da un apprezzatissimo tour dopo la pubblicazione del primo disco, ´Serole´.

Punto di riferimento della scena underground grazie alla loro potenza live e alla capacità di esplorare generi diversi, le influenze della loro musica spaziano dall’alternative degli anni 2000 al postpunk di inizi anni ’80 al beat degli anni ’60. Nei testi, esplorano le sottoculture di Internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni. Ma è la dimensione live che da sempre alimenta il motore dei Tropea: questa passione per la musica dal vivo li ha portati nel corso della loro carriera a esibirsi sui palcoscenici di tutta Italia in numerosissimi concerti.

Quindi, nel 2022, la 16esima edizione di X Factor nel roster di Ambra Angiolini, arrivando in finale e aggiudicandosi il quarto posto: "È stata una bellissima esperienza, che capita una volta nella vita. Eravamo sballottati di qua e di là – spiega Damiano – e le dirette tv sono impegnative, così come la convivenza con altre persone". La sfida è uscire dai talent e restare sulla cresta dell’onda, come loro sanno effettivamente fare: "La pressione è tanta quando fai i talent, ma abbiamo conosciuto persone che ci hanno fatto crescere dal punto di vista umano e professionale".

Secondo loro, a vincere, è sempre "la verità, che portiamo ad ogni nostro concerto". Quella di domani (oggi) "sarà un’esibizione che va goduta a pieno. Non puoi ascoltare un pezzo e basta – commenta il batterista – Il nostro è uno show variegato, inizia in un modo e termina in un altro, fra finti inizi e finali posticci – scherza –. Ripercorreremo i nostri classici insieme ai brani del nuovo disco".

Le Marche, i Tropea, le conoscono bene: "Ad Ancona, ci siamo passati diverse volte, ma non l’abbiamo mai visitata. Le Marche, però, le conosciamo – continua Damiano – Siamo stati in concerto a Fano e ho un amico a San Benedetto. Ai giovani che sognano una carriera musicale diciamo che il talento va bene ma la ricerca, lo studio e la curiosità sono fondamentali". Quello di domani sarà una serata "divertente e interattiva", così come nelle idee dell’Amministrazione comunale. I mercoledì universitari ideati dall’assessore ai giovani e alla notte, Marco Battino, sono quasi agli sgoccioli: "Poter contare su una band nazionale con oltre 45 mila followers su Spotify – dice lui – è indice di un impegno concreto verso l’innalzamento qualitativo degli eventi".

Nicolò Moricci