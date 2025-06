Il parco zoo festeggia un cucciolo di zebra

Il Parco Zoo Falconara festeggia la nascita di un cucciolo di zebra. È un maschietto e il nome, come sempre, verrà stabilito con un sondaggio sui social del giardino zoologico. La piccola zebra ha già iniziato a correre all’interno del reparto, dove viene costantemente accudita e allattata da mamma Gaia.

Come tutti gli altri esemplari ospiti del Parco, appartiene alla specie Equus quagga, caratterizzata da un manto a larghe strisce bianche e nere, con zone d’ombra tendenti al marrone che si estendono anche sul ventre. La disposizione delle strisce è unica per ogni animale, proprio come un’impronta digitale, e permette alla madre di riconoscere facilmente i propri figli.

L’arrivo di un nuovo esemplare al Parco Zoo Falconara è sempre un momento di grande gioia, da condividere con lo staff didattico-scientifico e con i visitatori. Nei mesi scorsi era nata Gemma, una femminuccia di scimmia Saki dalla faccia bianca.