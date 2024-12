"Il Pazzo di Dio", docufilm su don Benzi

Domani e venerdì seconda tappa de "In cammino verso il centenario della nascita di don Benzi": proiezione del docufilm "Il Pazzo di Dio" che racconta uno spaccato di vita di don Oreste Benzi, fondatore dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Appuntamento domani alle 18,30 alla multisala Giometti e l’indomani, alle 21, alla presenza del regista Kristian Gianfreda. "A margine della serata di venerdì - spiega Samuele Polidori - ci sarà anche un saluto anche di monsignor Gerardo Rocconi, vescovo della diocesi di Jesi". "Il pazzo di Dio" racconta la vita e le battaglie di don Oreste Benzi, il "parroco dalla tonaca lisa" che grazie alla forza della sua fede, al suo coraggio e all’incrollabile convinzione che ogni vita ha il diritto di esistere, è riuscito a cambiare la storia di migliaia di persone. In particolare, negli anni ’90, don Oreste, nonostante le critiche e l’incredulità della gente, portò alla luce il dramma della prostituzione schiavizzata. Da quel momento fino alla sua morte, nel 2007 non ha mai smesso di lottare per gli ultimi della società. Il documentario è prodotto dalla "Coffee Time Film" di Rimini, una casa di produzione cinematografica indipendente nella quale lavorano persone cresciute accanto a don Oreste Benzi.

sa. fe.