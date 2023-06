Il Pd è scatenato: "La nostra sanità a pezzi"

Sulla grave situazione nel reparto di ematologia di Torrette si scatena l’opposizione in consiglio regionale e il Partito Democratico. Il consigliere Dem Antonio Mastrovincenzo presenterà un’interrogazione sul tema all’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini: "La lettera inviata ai pazienti è un atto di enorme valore etico e professionale da parte del personale sanitario del reparto _ scrive Mastrovincenzo nel testo dell’interrogazione . Chiedo che tipo di interventi la Regione intende attuare per dare risposte immediate ai pazienti chiarendo le motivazioni di questa inaccettabile e improvvisa riduzione dei posti letto e dell’orario di day hospital". La vicenda ha suscitato scalpore e la politica la segue con attenzione: "Ora basta, va tutelata la sanità pubblica _ si legge in una nota del Pd Marche sulla grave situazione della clinica di ematologia di Ancona _. Ieri (mercoledì, ndr.) è stata data ampia divulgazione ai problemi della clinica di ematologia di Torrette dove gli stessi operatori denunciano una situazione di grave difficoltà nella presa in carico dei pazienti da sottoporre a trapianto con cellule emopoietiche. Questa situazione è determinata dalla nota carenza di personale dell’azienda ospedaliera come di tutti i centri che in regione partecipano al percorso dei trapianti dei pazienti ematologici e, più in generale, dell’intero sistema sanitario marchigiano. Da parte nostra nessuna speculazione politica, ma è evidente a tutti che è tempo di dire basta e di mobilitarsi in difesa della sanità pubblica. La situazione è ormai troppo grave e vanno sottolineate a gran voce le responsabilità di queste mancate scelte". Anche il gruppo consiliare del Pd di Ancona formato da Susanna Dini, Stefano Foresi, Federica Fiordelmondo, Mirella Giangiacomi, Giacomo Petrelli e Andrea Vecchi) esprime forte preoccupazione "Quanto comunicato rappresenta tutta la drammaticità di una situazione organizzativa, ormai strutturale".