Il "Pieri Wine Park" slitta: inaugura giovedì

Una corsa contro il tempo per inaugurare il ‘Pieri Wine Park’, la novità dell’estate di Portonovo tra prodotti di qualità a km 0 e tramonti mozzafiato. L’area all’interno dell’omonima azienda agricola, dove si trova anche il parcheggio privato con 460 posti, decisivo per la sosta dei bagnanti che vanno a Portonovo o a Mezzavalle, si sta iniziando a delinerare: "Stiamo facendo il massimo per attivare il locale giovedì prossimo (20 giugno, ndr.) – racconta Luigi Pieri, titolare dell’omonima azienda incontrato proprio nello spazio aperto al pubblico – Ci sono dei dettagli importanti da sistemare e speriamo di potercela fare per quella data. Non fosse possibile slitteremmo di pochissimi giorni comunque. Il locale all’aperto sarà attivo dalle 18 circa, quando il grosso dei bagnanti sarà tornato a prendere l’auto dopo la giornata di mare, fino a oltre la mezzanotte. Ci sarà una musica soffusa, non disturberemo nessuno. Abbiamo coinvolto tutte le aziende agricole della zona, sinonimo di alta qualità del cibo e della bevande che offriremo ai clienti. Quando Guido Mazzoni e Nicola Carriero mi hanno proposto l’idea mi è subito piaciuta, potrebbe essere un’ulteriore offerta di qualità nell’estate anconetana". Il cuore dell’attività commerciale che si baserà esclusivamente su prodotti del territorio, dalla carne alla frutta e verdura, dal pane al vino fino alla birra, sarà il Food Truck La Rotonda di Nicola Carriero.