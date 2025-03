Il presidente Mattarella scrive ai ragazzi di Frolla: "Complimenti per l’alta qualità del vostro lavoro"

Ci sono giornate che ti mettono alla prova. Fitte di appuntamenti, piene di imprevisti, con criticità da risolvere e ostacoli che sembrano troppo grandi da superare. Stiamo vivendo un periodo di forte crescita. Un bel segnale, certo, ma anche una sfida quotidiana fatta di fatica, responsabilità e scelte difficili. Poi, all’improvviso, arriva una lettera. Scritta a mano e firmata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quando i ragazzi del microbiscottificio solidale osimano Frolla se la sono vista recapitare non ci volevano credere. Le parole del cofounder Jacopo Corona tradiscono la grande emozione.

Nella missiva c’è scritto: "Vi ringrazio tanto per il vostro cortese pensiero a me rivolto e i miei complimenti più fervidi per l’alta qualità del vostro lavoro. Siete i benvenuti al Quirinale e auguri per il vostro impegno. Con affetto". "Un gesto che ha la forza di illuminare il cammino, di ricordarci che stiamo andando nella giusta direzione, che i valori in cui crediamo e per cui lavoriamo ogni giorno sono riconosciuti e condivisi – continua Corona - . In un istante, la stanchezza si trasforma in energia. Il peso, in motivazione. I dubbi, in consapevolezza. Siamo grati di avere un Presidente come Sergio Mattarella e di poter continuare a costruire, passo dopo passo, qualcosa che ha senso".

Dopo l’incontro con il Presidente tenutosi lo scorso ottobre alla Festa dell’Inclusione di Castelporziano, tre ragazzi della cooperativa hanno partecipato a uno stage nelle cucine del Quirinale. Marco, Alessia e Andrea sono ai fornelli per 4 ore al giorno per imparare e condividere nel segno dell’inclusione. Impegnati quotidianamente nella realizzazione di biscotti di straordinaria qualità, i ragazzi di Frolla hanno lasciato per qualche giorno il laboratorio di Osimo per vivere la meravigliosa atmosfera del Quirinale e contribuire alla realizzazione delle colazioni e dei pranzi.