Il Sassoferrato sfida il Montemarciano

Oggi è il giorno del big match nel girone B di Prima Categoria: Sassoferrato Genga contro Montemarciano, prima contro seconda distanziate da un solo punto. Nel girone C Passatempese a Castelraimondo. Prima Categoria, 26^ giornata (ore 16). Girone B. Oggi Borghetto-Senigallia, Borgo Minonna-Olimpia Marzocca, Castelbellino-Labor, Castelleonese-Falconarese, Sampaolese-Real Cameranese, Sassoferrato Genga-Montemarciano, Staffolo-Chiaravalle. Domani: Filottranese-Pietralacroce. Classifica: Sassoferrato Genga 47; Montemarciano 46; Real Cameranese 43; Olimpia Marzocca 41; Filottranese 39; Borgo Minonna, Pietralacroce, Castelleonese e Castelbellino 38; Borghetto 37; Sampaolese e Labor 30; Staffolo 24; Senigallia 22; Chiaravalle 18; Falconarese 14. Girone C. Oggi: Caldarola-Montecosaro (ore 15), Pinturetta-Montemilone (ore 15), Camerino-Montecassiano, Castelraimondo-Passatempese, Cingolana-Porto Recanati, Esanatoglia-Elite Tolentino, Urbis Salvia-San Claudio, Vigor Montecosaro-Settempeda. Classifica: Settempeda 58; Montecosaro 50; San Claudio e Montecassiano 43; Passatempese 40; Castelraimondo 36; Porto Recanati 35; Elite Tolentino 31; Camerino 30; Montecosaro 28; Urbis Salvia e Cingolana 27; Montemilone 24; Pinturetta e Caldarola 23; Esanatoglia 14.

SAN BIAGIO. Il San Biagio si rimette in marcia in campionato dopo il trionfo di una settimana fa in Coppa Marche di Seconda Categoria. "L’appetito vien mangiando, noi sappiamo quale è l’obiettivo, sappiamo che è difficile, che ci sono altre squadre attrezzate ma ci proveremo fino alla fine. Sono felice per San Biagio. Questo successo crea sensazioni positive anche per il settore giovanile, così come le creano i successi della squadra di calcio a 5 e unisce sempre di più il gruppo e ci dà sempre più consapevolezza nei nostri mezzi". A parlare è l’allenatore del San Biagio Michele Marinelli che nella frazione osimana è ormai una sicurezza. I numeri parlano chiaro. Con Marinelli in panchina i biancorossi hanno ottenuto i migliori risultati degli ultimi quindici anni. E’ vero che si è consumata anche una retrocessione dalla Prima alla Seconda categoria due anni fa, ma era subentrato a metà di una stagione ormai ampiamente compromessa, ma in precedenza il Galletto aveva conquistato una promozione dalla Seconda alla Prima nel 2015 e una bella salvezza l’anno seguente. Poi la rinascita la scorsa stagione, ripartendo quasi da zero in Seconda. Un quinto posto nell’ultimo campionato, quest’anno la vittoria della Coppa Marche e il secondo posto a -1 dalla capolista quando mancano 5 giornate dalla fine della regular season.