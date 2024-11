"Il sogno continua grazie a questo posto meraviglioso"

Il lungomare della spiaggia di velluto continua ad essere illuminato da Cinque Stelle Michelin, riconfermate le Tre Stelle al ristorante Uliassi e Due Stelle al ristorante Madonnina del Pescatore. Chef Mauro Uliassi ha commentato con un post sul profilo Facebook del suo ristorante: "2019-2025 Sei anni di tre stelle Michelin. Quando abbiamo abbiamo aperto la prima volta nel 1991 era impensabile e inimmaginabile questo risultato. Grazie alla gang, grazie alla guida Michelin e a questo meraviglioso posto che ci ha permesso di fare tutto?? Verso l’infinito e oltre’, il post di Uliassi.

Continuano i festeggiamenti per chef Moreno Cedroni che domenica ha ricevuto il premio ‘Sciabica’, che lui ha ritirato personalmente a Marzocca, la frazione sul mare che ospita il suo ristorante. Ma ieri è arrivata la riconferma di quello che è il riconoscimento più importante per chi fa ristorazione, le Stelle Michelin. Delusione per un altro locale della spiaggia di velluto che ambiva alla prima Stella, è Nanà Piccolo Bistrot, che come altri locali di via Carducci, ha fatto il pieno di premi, ma dovrà ancora attendere per aumentare il numero di Stelle Michelin che brillano nel cielo della spiaggia di velluto.