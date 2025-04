Il team "ByteMyCode" si aggiudica il premio nel nome del prof Panti

Il team ByteMyCode, composto da Luca Bellante, Giansimone Coccia, Laura Ferretti, Elisabetta Frenquelli, Andrea Visi e Micol Zazzarini, ha vinto il Premio ‘Maurizio Panti’ legato all’Hack-AI-Thon come miglior progetto, organizzato dalla Scuola Superiore dei Lions Club ‘Maurizio Panti’ e dall’Università Politecnica delle Marche. Il progetto sviluppato dal team ha come obiettivo quello di ottimizzare la fase di onboarding, ossia il processo di accoglienza e orientamento di un nuovo dipendente in azienda, e successivamente individuare e costruire, sulla base del gap tra le loro conoscenze correnti e quelle necessarie per svolgere il proprio lavoro, i corsi necessari per una formazione mirata.

"L’Hack-AI-Thon è oramai diventato un appuntamento importante nel percorso formativo in UnivPM – ha sottolineato il Rettore di UnivPm Gian Luca Gregori – L’obiettivo è sempre quello di stimolare le capacità degli studenti e delle studentesse di confrontarsi e scambiarsi competenze interdisciplinari, tecnologiche ed economiche, grazie all’opportunità e alle prospettive che derivano dal prezioso incontro con le imprese del territorio".

Anche quest’anno l’Hackathon è stato dedicato all’Intelligenza Artificiale e si è svolto la scorsa settimana nel Salone Polifunzionale della Facoltà di Ingegneria. Record di partecipanti (54 iscritte/i e 9 squadre) e crescita dei premi, in totale otto, per un ammontare complessivo di 4.500 euro. Il miglior progetto, per originalità, innovatività e funzionalità ha ottenuto 1.000 euro. Il ‘Premio Panti’, alla sua ottava edizione, è nato in ricordo del prof Maurizio Panti e interpreta gli insegnamenti del professore che è stato una figura illustre di questa Università e della città di Ancona, particolarmente impegnato nel preparare i giovani ad affrontare la straordinaria sfida della vita attraverso lo studio, la ricerca e l’innovazione per la crescita.