Il teatro "Moriconi" ora vede la riapertura

Verso la riapertura del teatro Moriconi, senza spettacoli ormai da cinque anni.

Il Comune ha concesso una nuova proroga dei lavori in corso, fissando il nuovo termine di ultimazione al 30 novembre prossimo.

Salvo nuovi intoppi quindi per fine anno la città potrà riappropriarsi del suo secondo teatro gestito dalla Fondazione Pergolesi Spontini e sottoposto a lavori di adeguamento dell’impianto antincendio.

Il 12 dicembre dello scorso anno sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Umbra control srl di Perugia che se li è visti consegnare il 13 febbraio scorso.

"In base alla durata contrattuale – ricostruiscono i tecnici comunali - l’ultimazione era prevista entro il 12 agosto ma il 30 aprile è stata disposta la sospensione parziale dei lavori per la necessità di ripristino dell’impianto aeraulico ed altre verifiche in merito ad imprevisti verificatesi. Il 18 luglio, essendo venute meno le motivazioni della sospensione sono ripresi i lavori fissando come nuovo termine dei lavori il 21 settembre".

Ma la Umbra Control srl ha chiesto una nuova proroga del termine contrattuale dei lavori per dei ritardi nella fornitura di materiali e difficoltà operative nella realizzazione di alcuni interventi.

In conseguenza di quest’ultima proroga il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato al 30 novembre prossimo. La riapertura dell’intero complesso, oltre a rendere nuovamente fruibile uno spazio adibito a pubblico spettacolo (per opera, musica da camera, prosa, teatro ragazzi, danza, teatro contemporaneo), dovrebbe ampliare le possibilità di uso rispetto al passato, ad esempio per la musica leggera, jazz, folk e pop, che va opportunamente amplificata ma anche al cinema.

Intanto dal teatro Pergolesi si traccia un primo, parziale, bilancio della 56esima stagione lirica del Teatro Pergolesi in corso. "Ben tremila spettatori alle opere "Così fan tutte" e "Barbiere di Siviglia" spiegano dalla Fondazione Pergolesi Spontini.

"Il 23per cento degli spettatori – aggiungono - erano under 26e la capacità di riempimento media del teatro è stata pari al 76,5%.

Sono stati 150 i partecipanti alle guide all’opera proposte dal direttore artistico Cristian Carrara, e 346 le visualizzazioni della guida in streaming dal sito della Fondazione Pergolesi Spontini.

Trenta i partecipanti ai percorsi inclusivi per persone con disabilità visiva eo uditiva e 225 visualizzazioni dei video introduttivi in Lingua dei Segni Italiana (Lis)".

Sara Ferreri