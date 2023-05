Il thriller "L’Orafo" arriva all’Italia Girato tra Jesi e Cupramontana

Si terrà giovedì (ore 21.30) al cinema Galleria di Ancona l’anteprima marchigiana del film ‘L’Orafo’, girato quasi interamente nella nostra regione, tra Jesi e Cupramontana, con una troupe di maestranze marchigiane. Sarà presente una parte del cast, con i produttori Manuela De Tommaso e Germano Tarricone, sceneggiatore del film.

Il thriller, diretto da Vincenzo Ricchiuto, è prodotto da Almost Famous, società indipendente emiliano-romagnola e coprodotto da DeaFilm’.

Per le riprese l’organizzazione generale è stata affidata alla Guasco, società marchigiana leader nella produzione in regione e nel supporto a produzioni provenienti da altre regioni, nonché a produzioni internazionali che girano sul territorio marchigiano. Un piccolo film indipendente che ha già riscosso successo di vendite nel mondo, distribuito da Minerva Pictures anche in Russia con 400 copie. Un film che immergerà lo spettatore in una storia tutt’altro che scontata e ricco di colpi di scena mai banali. Scritto a quattro mani da Ricchiuto con Tarricone, sceneggiatore e produttore della Almost Famous, con protagonisti Stefania Casini, star di ‘Suspiria’ di Dario Argento, e Giuseppe Pambieri, ‘L’Orafo’ racconta l’avventura di una coppia di anziani che vengono colti di sorpresa da tre malviventi nella loro casa.