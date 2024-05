Il turismo esperienziale. Partenze anche in notturna e abbinamenti con crociera. Ecco tutte le novità in arrivo

"Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa, le prime 5 corse sono già sold out": Antonio Recchi dell’agenzia Criluma era a bordo del treno storico ieri e ormai da diversi anni organizza i tour con partenza dalle stazioni di Ancona e Fabriano che ogni anno riscuotono sempre più successo tra i passeggeri anche da fuori regione. Le corse si possono prenotare sul sito della ferrovia subappennina italica o chiamando direttamente l’agenzia. Il costo per gli adulti è di 60 euro, per i giovani dai 6 agli 11 anni di 33 euro, bambini dai 3 ai 5 anni 9 euro con partenze dalla stazione di Ancona (binario 1 Ovest). I prezzi includono posto treno, degustazioni, pranzo, guide, ingressi ai musei e trasferimenti. Il prossimo 6 luglio si effettuerà anche un viaggio in notturna con partenze da Ancona o Fabriano nel pomeriggio e rientro dopo la mezzanotte.

Anche il direttore generale di Fondazione FS Italiane Luigi Cantamessa ha effettuato il viaggio inaugurale sul treno storico raccontando ai passeggeri aneddoti e curiosità: "Parte finalmente la stagione turistica della ferrovia Pergola-Fabriano – ha dichiarato – che è un unicum, un’infrastruttura al servizio del turismo ma in prospettiva anche al ritorno dei treni ordinari. Grazie alla Regione che ha creduto in questo progetto e ai tecnici che ci hanno lavorato soprattutto dopo l’alluvione del 2022 che aveva messo fuori uso i binari. Il magico l’incontro tra i due opposti elementi, fuoco e acqua, attraverso il vapore danno origine alla forza motrice che muove il convoglio. Questo treno in definitiva è un testimone della nostra storia e della nostra identità nazionale".

"Ringrazio Fondazione FS e l’ingegner Cantamessa – ha sottolineato l’assessore Regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli – artefici di questa bella storia italiana che valorizza lo straordinario patrimonio delle nostre Ferrovie mettendolo al servizio di un turismo nuovo che sta registrando una crescita notevole in termini di partecipazione. La Regione ha deciso di rinnovare anche per il 2024 questa esperienza nuova di turismo arricchendola con un programma di ben 30 corse ed alcuni format innovativi come il treno-crociera che sveleremo nelle prossime settimane. Il treno storico è una risposta concreta a quel turismo esperienziale che sta registrando una forte crescita in Italia e che viene incontro all’esigenza di destagionalizzare l’offerta turistica".