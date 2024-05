Immagine e movimento, Cinematica torna per fare "Morir dal Ridere"

Cinematica, il festival internazionale di Ancona dedicato al rapporto tra immagine e movimento nelle arti visive e performative diretto da Simona Lisi, annuncia il tema dell’undicesima edizione e la call per progetti di videodanza. Riconfermata la Effe Label, che certifica i migliori festival d’arte europei secondo la European Festival Association. Il filo conduttore sarà ‘Morir dal Ridere’. Tra ottobre e novembre ci saranno proiezioni di video e film, performance, mostre, installazioni e laboratori. L’obiettivo è divulgare le nuove tendenze nella sperimentazione audiovisiva e performativa, con una forte attenzione alla radice corporea e percettiva. Sarà esplorato il lato tragicomico della vita, la qualità ironica, divertente, ma anche grottesca dei comportamenti e degli esseri umani. Centrale l’ispirazione dello slapstick, dei film muti, i fumetti, i film surreali.

Musa ispiratrice sarà la ballerina e attrice tedesca Valeska Gert. La call è destinata ad artisti di qualsiasi età e nazionalità (anche in forma associata) con un curriculum di almeno tre anni di esperienza professionale (post formazione). Si accettano opere di videodanza (non registrazioni di spettacoli) di massimo 5 minuti.

Verranno selezionate opere che abbiano una forte attenzione al montaggio in relazione alla coreografia o che trasmettano un senso del movimento attraverso il linguaggio del film e/o dell’animazione. Saranno scelti 10 finalisti, che saranno visionati dalla giuria di qualita` e dal pubblico nella serata finale del 3 novembre. Il primo premio (1000 euro) sara` assegnato dal regista Agostino Ferrente, dalla coreografa Emma Cianchi e da Letizia Gioia Monda, ricercatrice in discipline dello spettacolo. Iscrizioni (fino al 31 agosto; 10 euro): https://filmfreeway.com/CinematicaFestival. Venerdì intanto Cinematica a Catania sarà ospite del CUT-Centro Universitario Teatrale Unict per Ecosistemi Creativi, giornata seminariale sui nuovi linguaggi per lo spettacolo dal vivo.

Simona Lisi è stata anche invitata a contribuire alla stesura del Libro bianco dello spettacolo digitale dal vivo promosso da Piemonte dal Vivo, che sarà edito dalla Luiss University Press. Sarà infine pubblicato a giorni il bando per le pre-iscrizioni al II anno di NTP - Corso di perfezionamento in Nuove tecnologie della performance dell’Università Politecnica delle Marche, di cui Cinematica è promotore insieme ad Acusmatiq.