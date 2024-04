"Immobili comunali, concessioni sbagliate"

"Uno degli esempi più evidenti di come viene male amministrata la nostra città da questa Amministrazione comunale è quello di come sono stati proposti i bandi di concessione di alcuni locali comunali". Ad andare all’attacco su un tema caldo in città il consigliere Pino Pariano che aggiunge: "E’ inconcepibile che dopo che è andato deserto il bando per la gestione dello chalet dei giardini Regina Margherita si rischia di avere lo stesso risultato con i bandi dei locali commerciali sotto il loggiato San Francesco e quelli del mercato coperto. Evidentemente questa Amministrazione, non rendendosi conto delle difficoltà economiche in cui versano tantissime famiglie fabrianesi, non comprende che anche chi volesse avventurarsi nella gestione di questi locali non può farlo visti i canoni di affitto proposti. Forse è il momento che l’amministrazione ascolti le esigenze dei cittadini e torni sui suoi passi cominciando a pensare di cambiare rotta e rivedere a ribasso i canoni di affitto proposti".