In difesa arriva Diop. Respinto il ricorso

Che si tratti di un momento negativo o di vera e propria crisi conta poco, la Vigor deve reagire e scrollarsi di dosso tutte le paure. Difficoltà che vanno spazzate via con i risultati, mentre la società prova ad alleviarle con il mercato. Sono giorni intensi sotto questo aspetto: Ernst Alla, che ieri non si è allenato, farà ritorno in Eccellenza, temporaneamente al Montefano. Per un addio, ecco un colpo in entrata: si tratta di Serigne Fallou Diop, versatile esterno mancino che andrà a dare manforte a una batteria di terzini in netta difficoltà. Classe 2005, lo scorso anno ha vinto il campionato con l’Alcione Milano, quest’anno ha iniziato la stagione nel Vado, collezionando 6 presenze. Novità importanti, che possono dare un sostegno a una squadra apparentemente molto fragile. Il prossimo passo sarà la punta, a breve arriverà la decisione se tesserare o meno Omar Shakur, ad oggi però lo svedese non ha stregato lo staff tecnico. Nel frattempo il giudice sportivo ha comunicato che il ricorso presentato dalla Vigor, a causa del gol di D’Errico non ravvisato nella gara persa contro il Chieti, è stato respinto.

Di sicuro non si può perdere tempo, le crisi possono arrivare all’improvviso, e con altrettanta rapidità possono essere cancellate, ma solo la forza del gruppo può dare una svolta. "Rispetto alla gara contro il Sora, abbiamo reagito – dice capitan Denis Pesaresi -. Purtroppo il punteggio ci condanna anche stavolta, ma nel gioco si sono visti dei passi avanti. Dobbiamo guardare avanti, siamo costretti a farlo, non possiamo abbatterci. Contro la Civitanovese dovremo ridurre al minimo gli errori, sono fiducioso e mi auguro con altrettanta convinzione che il pubblico sia dalla nostra parte".

Il riferimento ai tifosi è sincero, capitan Pesaresi si augura di non vivere più finali di partita come domenica. Per lui, vigorino e senigalliese, scorgere i volti delusi dei tifosi è inaccettabile e ora che sta recuperando la forma, ha una gran voglia di tornare a essere un trascinatore. Nel frattempo sono state rese note le informazioni per i tifosi in vista della gara di domenica: già attivo il servizio prevendita nello store di via Cattabeni 41, la Vigor precisa che il settore Gradinata sarà dedicato ai tifosi ospiti. Sono disponibili 300 tagliandi. Il botteghino Ospiti dello stadio "Bianchelli" rimarrà aperto dalle ore 14 di domenica.

Nicolò Scocchera