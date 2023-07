In onore di Onofrio del Grillo, Targa commemorativa e lancio della piattaforma Best of the Apps

Una giornata dedicata al "Marchese Onofrio del Grillo", reso celebre dal film del 1981 interpretato dal grande Alberto Sordi. Si parte alle 17 con la cerimonia di scopertura della targa commemorativa turistica dedicata al Marchese del Grillo, nella cattedrale basilica di San Venanzio di Fabriano. Qui il 6 gennaio 1787 fu sepolto l’"Illustrissimo signor Marchese Onofrio Del Grillo", così come riportato nel documento conservato presso l’archivio diocesano. La plancia, arricchita da immagini, verrà collocata proprio in Cattedrale, luogo dal grande valore non solo religioso, ma anche architettonico e artistico.

Alle 19.30 ci si sposterà alla villa Relais Marchese Del Grillo, dove avrà luogo la presentazione dell’avvio della collaborazione con la piattaforma digitale "Best of the Apps", portale nato nel 2018 per dare impulso all’economia appenninica. Già disponibili sul portale internet, per la vendita online, i tre vini fatti produrre dall’associazione: il Rosé Marche IGT "Olimpia", il Verdicchio dei castelli di Jesi spumantizzato "Gasperino" e il Verdicchio di Matelica Doc "Don Bastiano". Poi la cena d’estate e la presentazione dell’ultima novità: l’amaro del Marchese Del Grillo a base di erbe aromatiche, officinali e radici di tarassaco.