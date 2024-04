In piazza Mazzini arriva il sabato ecologico A Falconara ritorna il sabato ecologico in vista dell'Earth Day. Domani in piazza Mazzini, Marche Multiservizi Falconara promuove un evento per contrastare l'abbandono di rifiuti, offrendo la possibilità di smaltire gratuitamente mobili, elettrodomestici e abiti in buono stato. A chi parteciperà verrà consegnato un gadget.