In porta ballottaggio. Laukzemis-Bianchi

Ancona oggi in campo ad allenarsi al Del Conero, così come domani per la rifinitura prima della partita contro la Recanatese. Una gara per dimostrare che l’Ancona non è quella vista a Termoli. Recanatese che viene da tre vittorie consecutive, Ancona reduce da tre sconfitte di fila, l’approccio alla partita non potrebbe essere più diverso, da una parte e dall’altra. Eppure l’Ancona ha il compito di reagire. Dovrà farlo senza Sare, che a Termoli ha rimediato il quinto cartellino giallo, quello che fa scattare la squalifica. Al suo posto Pecci o Gianelli, ma è ancora presto per parlare di probabile formazione. Anche perché Massimo Gadda, in questi pochi giorni, dovrà fare molte valutazioni: la rivoluzione dell’undici di partenza a Termoli non ha dato i frutti sperati, inutile gettare la croce su chi non aveva mai giocato o lo aveva fatto poco, visto che è stata tutta la squadra a rendersi protagonista di una prestazione da dimenticare. Ma certo chi ha giocato da titolare per la prima volta ha perso un’occasione per dimostrare di essere all’altezza della situazione. Facile, dunque, che l’Ancona domenica con la Recanatese scenda nuovamente in campo con la difesa che ha dato migliori garanzie finora, e poi con Martiniello e Belcastro in attacco, e con un centrocampo un po’ da rivedere rispetto alle ultime partite, che dovrebbe prevedere due under tra Savor, Azurunwa e Marino sugli esterni, e tre giocatori tra Alluci, Gulinatti, Pecci e Gianelli in mezzo. In porta dubbio tra Laukzemis e Bianchi. Intanto è attiva la prevendita per la partita che, in coincidenza con il ritorno all’ora solare, si giocherà domenica alle 14.30: come comunicato dalla società, la prevendita durerà fino al termine del primo tempo della gara, i biglietti si possono acquistare come al solito sulla piattaforma CiaoTickets.

g.p.