"In via XX Settembre pochi stalli e non idonei"

di Sara Ferreri

Dopo le multe (due mesi fa), la petizione firmata da una cinquantina di persone (un mese e mezzo fa) e la richiesta di incontro più volte reiterata da parte dei residenti, gli operai disegnano nuovi stalli e scoppia di nuovo la rivolta. Siamo nell’ultimo tratto, a scendere di via XX Settembre, tra via delle Orfane e via Roma. Qui nei giorni scorsi sono comparsi gli operai a disegnare alcune strisce bianche per i parcheggi. Bianchi e non gialli come quelli invece della maggior parte del centro e della stessa via XX Settembre, "pochi e non idonei" per i residenti che protestano e annunciano una nuova mobilitazione. "Avevamo chiesto un incontro al sindaco Lorenzo Fiordelmondo e alla giunta ma non ci è stato concesso – spiega il portavoce Marcello Carloni –. Hanno solo rinviato e rimandato e siamo ancora in attesa di una chiamata dalla segreteria. Abbiamo ricevuto solo telefonate per rabbonirci, ma nel frattempo hanno messo in atto una toppa peggiore del buco senza nemmeno interpellarci. E’ questa la partecipazione che professano?". "Non ci sono posteggi per motorini e due ruote – aggiungono arrabbiati i residenti –. In alcune zone nessun parcheggio disegnato ma una landa vuota e i contenitori della differenziata accantonati lì. Non è che hanno pensato di organizzare un’isola ecologica. Ma la cosa davvero assurda è che in un caso, quello del residente che ha protestato (con tanto di esposto, ndr) per la sosta selvaggia davanti al suo ingresso, facendo scaturire le multe per divieto di sosta, le righe sono state disegnate distanti dall’abitazione in questione, mentre nel resto della via attaccate alle pareti. Il ‘suo’, quello di chi ha alzato la voce è l’unico parcheggio delineato nei quattro lati e ben distanziato. Hanno praticamente buttato la polvere sotto il tappeto". "Uno scempio mai visto. Hanno disegnato quattro stalli dove non entra neppure una Panda. Ci sentiamo trattati come residenti di serie E se non F – aggiungono –. Gli altri anche sulla stessa via e su via Mura Orientali possono parcheggiare negli stalli gialli riservati a chi abita lì, noi invece dobbiamo andare nelle strade degli altri a posteggiare. Hanno riorganizzato senza conoscere né approfondire: non disegnando parcheggi davanti alle saracinesche dei garage di chi nemmeno paga il passo carrabile e ha quindi diritto al divieto di sosta". "Molti di noi hanno pagato le multe per paura di vedersele raddoppiare – concludono –. Ma non ci diamo certo per vinti".