Inaugurazione della nuova sede di Studio3A-Valore

La nuova “casa” è aperta già da fine febbraio, ma mancava ancora l’ultimo “tocco”, il taglio del nastro. Sarà ufficialmente inaugurata venerdì dalle ore 18.30, la sede di Ancona, in via Primo Maggio 22, di Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini. "Un investimento notevole, quello operato dalla società presieduta dal dott. Ermes Trovò (a sinistra nelle foto), che ha qualificato ancora di più il servizio fornito ai tantissimi assistiti marchigiani che si affidano all’azienda per far valere i loro diritti" spiega una nota.