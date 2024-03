Incendio Baffetti, simbolo delle fisarmoniche. Immagini virali: scatta la solidarietà dei musicisti

Ancona, 20 marzo 2024 – Quando da tutta Italia e all’estero, dall’Est Europa fino al Portogallo e anche in America, hanno visto quelle immagini, i cuori di quei musicisti sono scoppiati in lacrime. La "loro" azienda del cuore, così distrutta, annerita nella produzione, ha suscitato un’ondata di tristezza e allo stesso tempo di volontà di risollevare moralmente i proprietari della Baffetti accordions di Castelfidardo, interessata da un vasto incendio su due piani giovedì scorso. A fuoco sono andati proprio i pezzi che assemblati all’interno di quell’azienda compongono la fisarmonica e gli organetti destinati al mercato nazionale ed estero.

E’ stato il rappresentante esclusivo del marchio in Portogallo a diffondere quelle immagini che nel giro di pochissimo hanno fatto il giro del web. Con esse un messaggio scritto in inglese dalla proprietà fidardense: "Il 14 marzo scorso l’azienda ha subito un incendio catastrofico. La maggior parte dei manufatti è rimasto distrutto assieme a innumerevoli ore di lavoro. Chiediamo di pregare per il nostro team durante la nostra ricostruzione e ai nostri clienti che hanno fisarmoniche in produzione tanta pazienza durante questo momento difficilissimo. Ricostruiremo e ritorneremo ancora più forti e continueremo a fornire il meglio di noi".

Alcuni di quei musicisti hanno anche dedicato piccoli concerti in solitaria, imbracciando ovviamente una "Baffetti", e trasmettendoli su Facebook, come Claudia Ferrerira che, ancora dal Portogallo, uno dei mercati privilegiati del marchio, ha scritto a didascalia: "Un messaggio di speranza e resilienza per Dino Baffetti. Tutti insieme, sicuramente, faremo in modo che possano tornare ancora più forti. Sono molto orgoglioso di far parte della squadra nazionale che rappresenta questa meravigliosa marca di fisarmoniche".

Da Città del Messico Brendita Trejo ha scritto: "Il cuore si spezza ma la speranza mai e torneranno più forti. Coraggio". Dall’Italia poi i musicisti sono tantissimi: "Quanto capitato all’azienda che produce gli organetti che molti di noi suonano è veramente terribile, anche se al momento non sappiamo bene come aiutarli è importante che questi strumenti facciano sentire le loro voci in maniera che tutti riescano a sentire che il loro suono di certo non è stato spento", scrive Silvano Staffolani. C’è anche il festival di Frosinone "Raduno internazionale degli strumenti a mantice" che aggiunge: "Oggi Riccardo Taddei e tutti i collaboratori del Rim vogliono dedicare un pensiero speciale di vicinanza alla fabbrica di Dino Baffetti. Speriamo vivamente che ritorni presto a operare per i nostri straordinari strumenti".

Gran parte delle aziende del comparto della fisarmonica di Castelfidardo poi si è già messa a disposizione per aiutare, fisicamente, il reparto produttivo che sta facendo fatica a rialzarsi. Un primo atto di cuore è stato quello di un dipendente di una ditta attigua che ha notato per caso il fumo quella mattina, nero, alzarsi in aria quando il sole era appena sorto ed era già arrivato al lavoro. Non ci ha pensato due volte. Ha chiamato i pompieri che sono arrivati nel giro di pochissimo.

«La notizia dell’incendio alla ditta Baffetti fisarmoniche è qualcosa che strappa il cuore – ha detto il sindaco Roberto Ascani, alla guida di una città che è il simbolo della fisarmonica nel mondo – Ho visto con i miei occhi la tristezza della famiglia e dei dipendenti che hanno visto in pochi minuti ridotti in cenere tutte le fisarmoniche pronte per essere consegnate in tutto il mondo. Nel dramma dell’incendio almeno sono rimasti fuori dalle fiamme gli uffici e il laboratorio che lasciano un forte segnale di speranza per la ripresa della produzione. Ci vorranno mesi ma sono certo che il supporto non mancherà da tante aziende del settore e dai tanti fisarmonicisti che adorano il marchio Baffetti perché la famiglia in questione rappresenta un punto di riferimento per tutte quelle imprese artigiane che sono diventate eccellenza, qualità e valore umano. Sono certo che vi risolleverete, più forti di prima".