Incendio in un uliveto: potrebbe essere doloso

Due incendi avevano tenuto impegnati in contemporanea i vigili del fuoco del distaccamento osimano la scorsa settimana. Chiamata dalla sala operativa, anche la Protezione civile era intervenuta con diverse squadre arrivate da alcune zone della provincia a Loreto per il primo che aveva interessato un uliveto a ridosso delle case. Potrebbe essere stato doloso. "Le indagini si stanno ancora svolgendo – ha detto il sindaco Moreno Pieroni -. Grazie ai vigili del fuoco, alla Protezione civile, a tutte le forze dell’ordine e ai volontari che si sono attivati per il controllo dell’incendio che poteva creare criticità serie alle abitazioni a ridosso dell’area interessata, dimostrazione che abbiamo un efficiente sistema di protezione civile che al momento opportuno sa attivarsi in maniera importante".

Nel rogo sono state incenerite anche alcune querce. Il fuoco era alimentato dal forte vento ed è stato molto complicato domarlo. Sul posto otto squadre Aib regionali assieme ai pompieri appunto che hanno operato anche nonostante la difficoltà del buio fitto in quella zona di campagna non illuminata mentre era in corso anche l’altro incendio (di un’auto) nei pressi del confine con Castelfidardo.