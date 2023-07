Incidente a Monte Roberto (Ancona), investito ragazzo in bici: è grave

Monte Roberto (Ancona), 4 luglio 2023 – Ragazzo in bicicletta allunga il braccio per indicare che vuole svoltare ma viene colpito da una vettura che sopraggiungeva dietro di lui: trasportato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette.

E’ accaduto stamattina attorno alle 10 e 30 a Pianello Vallesina in via XXV Aprile, in prossimità dell’incrocio che porta al campetto sportivo.

Il ragazzo, del posto, è rovinato a terra battendo la testa ed è stato immediatamente soccorso prima dalla donna che guidava la Fiat Panda, illesa ma sotto choc per l’accaduto, poi dal personale dell’automedica e della croce Verde di Cupramontana sopraggiunte.

Era cosciente ma ferito al braccio, ad un fianco e alla testa: è stato caricato in eliambulanza e trasportato a Torrette dove in questo momento è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Il ragazzo, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Al vaglio la dinamica dell’incidente.