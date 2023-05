Incidente sulla complanare Coinvolti due 70enni

Un altro incidente in complanare, una coppia di 70enni finisce contro il guard rail. L’incidente si è verificato a poca distanza dall’uscita di via Berardinelli. Le cause del sinistro sono ancora in corso da parte dei carabineri intervenuti sul posto per i rilievi. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza ma due anziani non hanno fortunatamente riportato ferite.

Nel tratto interessato all’incidente le auto hanno transitato a bassa velocità per consentire rilievi e soccorsi. La circolazione è tornata alla normalità dopo circa mezz’ora. Un incidente che fa riesplodere la polemica legata alle auto che transitano troppo veloci sulla bretella dove molti cittadini invocano che vengano effettuati controlli con autovelox, proprio per garantire la sicurezza.

Ma quello lungo la complanare non è stato l’unico incidente che si è verificato ieri sulla spiaggia di velluto: poco dopo le 12 due auto si sono scontrate in via Giordano Bruno, in prossimità dell’intersezione con via Capanna. Nessun automobilista è rimasto ferito, ma il sinistro ha causato seri problemi alla viabilità, in quanto il tratto di strada è molto trafficato soprattutto nelle ore di punta data la vicinanza al Campus Scolastico.