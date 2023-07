Infiltrazioni e umidità nella storica chiesetta

Infiltrazioni e umidità. E la chiesa di Santa Maria della Misericordia "va sott’acqua". A segnalarlo una cittadina attraverso il gruppo Facebook ‘La sai l’ultima a Falconara?’, fotografando lo stato dello scrigno di cultura sito nel cimitero di Castelferretti. La piccola chiesetta quattrocentesca contiene affreschi di pregevole fattura, incredibilmente a repentaglio. "Un bene così importante per il nostro territorio avrebbe bisogno di maggiore cura e attenzione", lamenta la donna facendo presente "che l’umidità di risalita, e ora anche di discesa dal tetto, mettono a rischio questi affreschi unici". La richiesta di ‘Sos’ è per tutelare "600 anni di storia e arte" che "non possono sparire e i castelfrettesi non accettano la perdita di un bene cui sono particolarmente affezionati". La chiesa è stata fatta edificare dai conti Ferretti agli inizi del ‘400, in seguito ad un’epidemia di peste. Oggi sono proprio i castelfrettesi ad aprirla, di volta in volta, per speciali tour guidati.

Il ciclo di affreschi contenuto all’interno è risalente alla metà del XV secolo ed è stato composto a più mani da artisti di scuola umbro-marchigiana. A novembre 2022 il Comune aveva lanciato una raccolta fondi tramite l’Art Bonus per sistemare la chiesa di Santa Maria della Misericordia, con detrazioni dal 15 (per le persone fisiche) al 65 per cento (per le aziende) di quanto versato dai sostenitori. Una parte dei fondi sarà impiegata per il restauro degli affreschi, un’altra per l’acquisto di un sistema di deumidificazione che permetterà di preservare le pitture murarie e il lavoro dei restauratori.

È una corsa contro il tempo, quindi, a giudicare dall’attuale situazione del manufatto. Intanto per donare: bonifico bancario al Comune tramite Iban IT 52 E 25387 37350 000042886103, causale ‘Art Bonus – Comune di Falconara Marittima – Chiesa di Santa Maria della Misericordia’, aggiungendo codice fiscale o Partita Iva del sostenitore.