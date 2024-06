Infiorate artistiche, oltre 30mila presenze

Oltre 30mila presenze soltanto per le infiorate artistiche. Bagno di folla, nonostante il meteo incerto, per la chiusura della trentesima edizione del Palio di San Giovanni. Porta Cervara si è aggiudicata il premio come migliore infiorata artistica. La classifica vede al secondo posto porta Pisana, al terzo posto porta del Piano e alla quarta posizione porta del Borgo. Ieri pomeriggio, nel giorno del patrono, in piazza del Comune è andato in scena il "palio dei monelli" in forma ridotta con il solo fabbretto e la sua squadra che batte. Ha vinto Porta Cervara, a seguire Borgo, Piano e Pisana. "Era necessario disputare la gara con la massima sicurezza per gli atleti e quindi abbiamo deciso di non fare correre i minori con terreno scivoloso e con pericolo di cadute", ha spiegato la presidente dell’Ente Palio, Sandra Girolametti. Nel pomeriggio, alle 18, il Pontificale in Cattedrale con la processione al santo, alle 22 la donazione della filigrana alla città di Fabriano e l’attesissima sfida del Maglio. "In questi giorni il Palio è entrato nel cuore della festa – ha rimarcato la presidente Girolametti –. Corteo storico, giochi popolari, cori e giornata dedicata a San Romualdo hanno visto una città interessata e felice con eventi che si susseguono senza sosta. Nonostante la scelta di non mandare le partite degli europei in piazza, anche ieri sera al talk show sui trent’anni di Palio allietato dal Doppiatore Marchigiano si è vista una larga partecipazione della cittadinanza. Poi in queste ore il gran finale con cerimonie, borghi medievali e sfide storiche. Le hostarie tengono il passo con il tutto esaurito alla serata medievale e grande afflusso ogni sera. Vedo ragazzi divertirsi con criterio senza eccessi e questo mi rende molto contenta. Invito tutti i miei concittadini a partecipare a questi ultimi eventi, perché poi ci sarà da attendere un lungo anno prima di ritrovare il clima medievale della Fabriano dei Chiavelli". "Oggi (ieri, ndr), la sfida del Maglio anche se ci sarà la partita – aggiunge Girolametti –. Non abbiamo potuto rimandarla per motivi di sicurezza, ma cercheremo di attendere qualche minuto in più per fare uscire anche l’ultimo e più accanito tifoso dell’Italia e spero anche per festeggiare tutti insieme". "Il Palio di San Giovanni è Fabriano – ha detto la sindaca Daniela Ghergo –. Quattro porte, simbolo dell’identità della città, che si sfidano nel nome della tradizione e della riscoperta delle radici più antiche. Vincitrice è l’intera città di Fabriano con volontari, figuranti, organizzatori, che da mesi lavorano alla riuscita di questa edizione speciale, il trentennale".