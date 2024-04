Inseguimento in diretta di un lupo a un cinghiale: morto azzannato

I residenti hanno visto l’inseguimento in diretta. Un lupo l’altro giorno, a Polverigi in piena campagna, proprio al confine con Agugliano, stava inseguendo un cinghiale che poi ha attaccato ferendolo mortalmente. Una prova, come affermano gli esperti, che il lupo non attacca l’uomo ma, come in questo caso, altri animali seppur di taglia non piccola. L’ungulato finito vittima ne è un solido esempio. Ormai il lupo è presente sul territorio della Valmusone e del Conero. Gli avvistamenti sono quasi giornalieri e a ridosso delle case, anche nelle zone centrali. Per questo è importante conoscere come comportarsi. La raccomandazione è di tenere al riparo di notte gli animali da affezioni, dotarsi di recinti elettrificati o recinzioni alte almeno 1,5 metri per gli animali da cortile, non lasciare spazzatura o cibo per cani e gatti nei giardini accessibili, tenere i cani al guinzaglio percorrendo i sentieri e strade di campagna e, in caso di un incontro casuale scacciarlo con urla.