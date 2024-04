Interpetrol, dal metano fino all’elettrico

Inaugurato il nuovo distributore di carburanti Interpetrol con annesso autolavaggio e punto ristoro di via San Bernardo, a pochi passi dall’uscita del casello autostradale di Montemarciano. Taglio del nastro da parte dell’assessora del Comune di Chiaravalle Cinzia Caimmi insieme al proprietario dell’impianto Giacomo Acqua, imprenditore anconetano che ha già una rete di distributori Interpetrol in diverse regioni e circa 60 tra dipendenti e collaboratori. A distinguere il nuovo impianto sarà anche una tecnologia all’avanguardia per lo stoccaggio del metano liquido gnl, raffreddato a meno 150 gradi: "Così possiamo renderlo allo stato liquido – spiega Acqua - in modo che occupi molto meno spazio e sia più conveniente trasportarlo oltre che sicuro. Bisognerebbe puntare di più sul metano soprattutto per i grandi mezzi come camion e tir ma mancano gli incentivi per consentire una transizione. I mezzi ci sono, li produce l’azienda italiana Iveco, serve la volontà politica. Basti pensare che in Germania i camion a metano non pagano l’autostrada. Oltre ai carburanti ecologici come metano e gpl abbiamo anche le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Vogliamo offrire un servizio a chi attraversa l’autostrada oltre che alla comunità visti i nostri prezzi concorrenziali". Il punto ristoro avrà l’insegna di Fior di Grano, attività di panificazione attiva da 30 anni e con diversi punti vendita nelle province di Ancona e Macerata, e che verrà gestito con formula franchising.