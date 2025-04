Intervista a Bugaro: "Quel parcheggio si farà. Ecco il puzzle perfetto per il porto del futuro"

di Pierfrancesco Curzi

Giacomo Bugaro, possiamo mettere la parola ‘fine’ alla querelle su quel parcheggio?

"Non è mai stato in dubbio, il presidente Garofalo ha dato il suo parere favorevole, c’è la compatibilità per l’ingresso e la mobilità dello scalo. A breve via alla progettazione e ai lavori di uno spazio strategico che consentirà di decongestionare l’area del centro. È una grande opportunità. Il porto sta vivendo una stagione straordinaria". Certo, ma intanto a livello di comunicazione si potrebbe far meglio invece di andare in ordine sparso. Sulla stazione marittima ad esempio...

"Aspetti un attimo, nessuna confusione lì, il ripristino dei binari per far arrivare i treni in centro è fattibile. È tutto lineare e omogeneo".

Sarà, intanto il presidente dell’Adsp dice che con la presenza del passaggio a livello al Mandracchio non se ne parla. Come la mettiamo?

"Con il trasferimento dei traghetti extra Schengen (Croazia e Albania, ndr) dal Porto Antico alle banchine dalla 19 alla 21 significa 60-70mila tir all’anno che non entrano in porto. Un sogno che diventa realtà per la salute e la qualità dell’aria".

I traghetti più grandi per le Grecia però continueranno a salire e scendere da navi ormeggiate quanto meno al Molo Da Chio e quindi dovranno superarlo quel famoso passaggio a livello...

"Per loro l’uscita è più agevole vista l’area Schengen e i transiti saranno nettamente inferiori. Inoltre si farà in modo di non far combaciare gli sbarchi delle navi alle banchine 14-16 con l’arrivo dei treni. L’operatività portuale sarà salva".

Prima però bisogna compiere il passo fondamentale, portare quei traghetti nell’area ex silos: è sicura la scadenza della stagione 2026?

"Deve esserlo e lo sarà se gli uffici dell’Autorità portuale lavoreranno a dovere e con rapidità. Per noi è un obiettivo strategico. Lo smog sulla città è insostenibile".

Le procedure a che punto sono?

"I documenti di programmazione sono pronti, ora vanno condivisi. A luglio partono i lavori per preparare i piazzali, montare i pontoni. La viabilità non è un problema e l’accesso alle banchine già pronto, basta aprire un cancello. È un puzzle perfetto".

Quali sono le altre tessere scusi Bugaro?

"A maggio partono i lavori per l’Ultimo Miglio, quando il presidente Acquaroli porrà la prima pietra, il raddoppio della variante va avanti. È tutto collegato alla perfezione".

Ne è sicuro con l’Ultimo Miglio pronto solo tra diversi anni e il raddoppio della 76 quasi fermo?

"Si sbloccherà tutto".

Portare i traghetti dalla 19 alla 21 significa togliere le barriere della facility alle banchine 7-11 (dalla capitaneria di porto alla polmare)?

"Un altro pezzo di porto che si unisce alla città, è davvero un sogno".

Come si immagina il Porto Antico tra due anni?

"Con yacht di lusso e barche da diporto, un settore strategico e un volàno incredibile per l’economia cittadina. Adesso ci sono i cantieri, ma quando sarà tutto finito lo skyline sarà mozzafiato".

Spazio per la ciclabile in porto ne resta?

"C’è già quella stupenda da Pietralacroce a Portonovo, i ciclisti usino quella. In porto non è compatibile".

Il Comune però rischia di perdere dei fondi se non la realizza.

"Bisogna avere rispetto per i soldi pubblici, se sono per un progetto sbagliato meglio restituirli".

Come spiega il deserto delle attività commerciali nel Porto Antico?

"Colpa del mercato, non dell’Ap. Quando spariranno le barriere lo scalo rifiorirà".

A proposito, sta studiando da futuro presidente dell’Autorità portuale?

"Vincenzo (Garofalo, ndr) sta facendo un ottimo lavoro. A me non l’ha chiesto nessuno e non mi interessa quel ruolo".