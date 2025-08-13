Ancona alla prova della Recanatese. Mister Maurizi si aspetta progressi

E’ un Ancona sempre più a immagine e somiglianza di mister Agenore Maurizi quella che, amichevole dopo amichevole e sgambata dopo sgambata, comincia a prendere forma. Pur con tutti i benefici del dubbio che possono lasciare le primissime uscite stagionali, l’intesa tra i vari giocatori biancorossi, reparto per reparto, comincia ad affinarsi.

Certo, il tecnico si aspetta ragionevolmente altri rinforzi dal mercato: Piscitella andrà sostituito e la ricerca di una prima punta di peso diventa imprescindibile. Il nome di Jonathan Ciabuschi rimane in stand-by, ma ad oggi le possibilità di vederlo ad Ancona sono assai remote. Nel frattempo, il tecnico continua a lavorare con il gruppo che ha a disposizione e oggi il test al Tubaldi contro la Recanatese potrà sicuramente rivelare qualcosa in più: misurarsi contro un’avversaria che si incontrerà nel prossimo campionato lascerà di certo indicazioni di maggiore spessore rispetto a quanto non abbiano fatto le precedenti uscite con formazioni di campionati dilettantistici o con il Forlì di Serie C.

A proposito, oggi si prevede una massiccia presenza di tifosi anconetani, dal momento che l’ingresso nel settore ospiti, così come in tutto lo stadio, è gratuito. La curva lo ha già fatto capire da tempo: le contestazioni nei confronti di questa proprietà proseguiranno a oltranza, ma non verranno mai meno il supporto e la vicinanza nei confronti della squadra, con i giocatori invitati a onorare la maglia e a dare il loro meglio per riportare il club nei palcoscenici che le competono.

Insomma, ogni test da qui in avanti sarà un banco di prova importante in vista dell’esordio in campionato previsto al Del Conero l’8 settembre contro l’Ostiamare.

Tra i più in evidenza nell’ultimo test di Sarnano con l’Albalonga c’è sicuramente Tommaso Proromo, mediano di sostanza che dimostra di essere già inserito nei meccanismi di Maurizi: "Sono contento di aver esordito dall’inizio, questo è un gruppo molto affiatato, ho tanto da imparare dai giocatori più esperti. Sono davvero felice di intraprendere questo percorso: ero un po’ intimorito all’inizio, perché è la mia prima esperienza lontano da casa, ma ora sono felice di essere qui".

Sulla stessa linea il compagno di reparto Alessandro Miola: "Il caldo si è fatto sentire, ma sono contento della prestazione che abbiamo fatto. Secondo me siamo una squadra forte in ogni reparto, possiamo solo che migliorare".

Intanto la società ha presentato la campagna abbonamenti: "Chi ama c’è", lo slogan scelto che ha fatto discutere non poco l’intera tifoseria per l’insieme di parole utilizzate. Non il modo migliore per cercare di riavvicinarsi all’Ancona calcistica. La stagione ufficiale non è ancora cominciata, ma sicuramente non si inizia sotto i migliori auspici.

