"Istituto Campana. Gestione inefficace"

Sono critiche aspre quelle mosse dl Movimento cinque stelle di Osimo alla gestione dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente. "Da una parte l’incapacità di dialogo con l’amministrazione comunale e poi la mancanza di una visione strategica per il rilancio delle attività culturali. Un elemento chiave che ha caratterizzato il mandato della presidente Gilberta Giacchetti è stato il suo continuo scontro con le altre forze politiche che ha ostacolato la capacità dell’Istituto di operare in modo efficace – dicono -. Tuttavia, oltre alle difficoltà politiche, è stato evidenziato il limite nella gestione dei fondi pubblici. Nonostante l’Istituto disponga di risorse importanti, soprattutto provenienti da contributi pubblici, la gestione di queste risorse non sembrano adeguatamente pubblicizzate e rendicontate, manca ogni riferimento ad una sezione amministrazione trasparente dell’istituto. Sicuramente la ristrutturazione permetterà all’Istituto di disporre di nuovi spazi ma se si continuerà con la logica dell’utilizzo dell’ente a mero scopo elettorale non si andrà lontano. Serve una sinergia e collaborazione che permetta a tutta la cittadinanza di usufruire di questo luogo che rappresenta 150 anni della storia osimana".