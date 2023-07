Jamboree, conto alla rovescia Ecco tutto il fascino del burlesque

Manca pochissimo al Summer Jamboree 2023, al via il 4 agosto al teatro La Fenice di Senigallia. Uno spettacolo attesissimo, divenuto ormai un must del festival: sensualità retrò, ironia, travestimenti d’epoca in stile circense, eleganti showgirl anni ‘30 e ‘40, strepitosi ballerini campioni internazionali di specialità e ottima musica dal vivo sono gli ingredienti immancabili del burlesque, cabaret e music show. Quest’anno, lo spettacolo più caldo che mai vanterà le esibizioni di quattro performer incredibili: sulle note della splendida Ô De Mon Chéri (Francia), delicata cantante di origini francesi che si è esibita in tutto il mondo per celebrity come Elton John e i Beckham, accompagnata dalla house band The Good Fellas, si esibiranno Eliza DeLite (Regno Unito), Ruby Rudy (Spagna) e l’incredibile Russell Bruner (Usa). Ô De Mon Chéri fa sognare il suo pubblico cantando su note jazz, swing, Rhythm’n’Blues e Chanson Française dagli anni ‘20 agli anni ‘60. Eliza DeLite è invece un’icona del burlesque internazionale ed ha abbagliato il pubblico di tutto il mondo, da Parigi a New York, da Chicago a Berlino per oltre un decennio. Il suo repertorio di performance iconiche le ha fatto guadagnare un posto fisso nel circuito internazionale del burlesque ed è considerata una delle principali star del burlesque del Regno Unito. Di base a Londra, si esibisce in alcune dei migliori locali di burlesque e cabaret della città. Dalla Spagna, Ruby Rudy è stata incoronata vincitrice di ben 3 festival internazionali nel 2019, diventando la prima europea a vincere il famoso titolo di Miss iva Las Vegas. E poi c’è Russell Bruner, dagli Stati Uniti che abbandonerà i panni di presentatore per esibirsi in una performance di cabaret imperdibile.