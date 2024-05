Jesi, al via servizi e sorrisi per pazienti affetti da Alzheimer e per i loro caregiver

Jesi (Ancona), 8 maggio 2024 – Al via sabato il servizio ‘Sorrisi e Sollievo’ rivolto alle persone affette da patologia di Alzheimer e proposto dall’associazione Alzheimer Marche Odv, grazie al contributo messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. A seguire dal 20 maggio un ciclo di 7 incontri di gruppo di auto mutuo aiuto ‘Gamu’ riservato ai caregiver che guidati dal dott. Alessandro Stronati, psicologo e psicoterapeuta, potranno condividere esperienze ed aumentare le competenze nella gestione della demenza. Entrambi si terranno grazie alla disponibilità dell’Asp9 nei locali del Centro Diurno Cassio Morosetti di Via Finlandia 2 a Jesi. L’associazione che opera dal 2000 sul territorio di Jesi affianca i familiari delle persone affette da demenza e da patologia di Alzheimer nell'affrontare la quotidianità. Familiari ai quali è demandato l'importante e difficile ruolo di promuovere il miglioramento e il mantenimento della qualità di vita e della dignità della persona fragile. “Dal confronto con i familiari – spiegano i promotori -è emersa sempre più di frequente la necessità di ritagliarsi del tempo per sé. Prendersi cura della persona affetta da patologia di Alzheimer è molto faticoso e spesso richiede un impegno di tempo e attenzione enorme. La vita del caregiver viene stravolta dal decorso della patologia. In alcune circostanze ci si trova a dover abbandonare il lavoro e la vita sociale. Il tempo della cura di sé è sempre minore per non dire nullo. Ma il caregiver è la colonna portante su cui tutto grava ed il cui benessere è fondamentale anche per la serenità del fragile”. Il servizio ‘Sorrisi e Sollievo’ permette ai familiari di portare il proprio caro in un luogo protetto ed affidarlo a personale qualificato riuscendo così a trovare un momento di rigenerazione per sè. Il servizio sarà attivo per dieci mesi due sabati al mese da maggio a luglio per riprendere a settembre. Gli incontri avranno una durata di due ore dalle 10 alle 12. Dopo un primo momento riservato all’accoglienza saranno proposti vari tipi di attività pensati in base ai livelli di criticità degli ospiti. ‘Gamu’ prenderà il via il 20 maggio dalle 18 alle 19:30 così da poter permettere anche a chi lavora di partecipare. Sarà “un importante momento offerto ai caregiver per condividere esperienze con persone che parlano la stessa lingua perché si trovano nella stessa situazione e magari hanno già affrontato problematiche per le quali possono mettere a disposizione utili strumenti risolutivi”. “Quando abbiamo incontrato il dottor Paolo Morosetti ed il dottora Mauro Tarantino, rispettivamente presidente e segretario generale della Fondazione Carisj - evidenzia Sara Secondini presidente dell’associazione Alzheimer Marche Odv – si sono da subito mostrati interessati all’avvio di queste iniziative a supporto della patologia di Alzheimer. Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi per averci permesso di dare seguito alle richieste dei familiari del territorio. Purtroppo questa patologia con il passar del tempo mette sempre più a dura prova il caregiver che deve provvedere da solo a soddisfare tutte le criticità che si presentano. I centri diurni, oltre ad essere onerosi, hanno lunghe liste di attesa e non ci sono altre proposte per supportare le famiglie da questa grave incombenza di cura. In coprogettazione con ASP9 offriamo il servizio di caffè Alzheimer che proponiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 19 e rappresenta un importante momento di condivisione e supporto ma gli incontri si tengono solo una volta a settimana. Sarebbe utile pensare e programmare altri servizi relativi alla patologia di Alzheimer soprattutto per ciò che riguarda la domiciliarità”. Grazie al contributo messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi la partecipazione a Sorrisi e Sollievo e a Gamu è gratuita previa prenotazione al 334/6989688.